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Про зависимости - алкоголизм наркомания и игромания

новинки!

Восстановительный курс - 7 дней.
Стационарная программа для зависимых - 28 дней.

НАС ВЫБИРАЮТ И ВОТ ПОЧЕМУ
  • Не наживаемся на проблеме зависимости
  • В штате 11 дипломированных специалистов
  • Программа реабилитации научно обоснована
  • Рецензия от главного нарколога РФ
  • Анонимно проходят курс от зависимости
  • Сертификация по ГОСТ-Р
  • Эффективная программа лечения от алкоголизма, игромании и наркомании
закажите Анонимный разговор с психологом
Наши услуги
Лечение наркомании
Лечение наркомании
от 4700 р.
Консультация нарколога онлайн или в клинике
от 2000 р.
Ксенонтерапия
от 12500 р.
Лечение по видам наркотиков
Лечение героиновой зависимости
Лечение кокаиновой зависимости
Лечение мефедроновой зависимости
Реабилитация наркозависимых
от 80000 р.
Лечение алкоголизма
Вывод из запоя
от 4700 р.
Вывод из запоя в стационаре клиники
от 4900 р.
Вывод из запоя на дому
5900 р.
Принудительный вывод из запоя
5900 р.
Детоксикация от алкоголя
от 4900 р.
Капельница от похмелья
от 4900 р.
Лечение похмелья
от 5950 р.
Капельница от запоя
от 5950 р.
ВИП вывод из запоя
19000 р.
Лечение алкоголизма
от 22000 р.
ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАВИСИМЫХ КОТОРУЮ ИЗУЧИЛИ И ОДОБРИЛИ:
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Совет Федерации Российской Федерации
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Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского
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Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
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Московский научно-практический центр наркологии
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Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук
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Крымский научно-практический центр наркологии
итог 2023 года - 74 спасенных жизней!
  1. 113 человек - обратилось за помощью в 2023 году
  2. 94 человек - поступили на программу реабилитации "Запуск".
  3. 41 человека - после программы "Запуск" перешли на программу "Перезагрузка".
  4. 23 человек - прервали курс лечения и досрочно выписались из программ реабилитации.
  5. 57 человек - после окончания программ "Запуск" и "Перезагрузка" остаются в ремиссии.
Нам доверили 1770 семей своих близких
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НАШИ ПРОГРАММЫ:
Запуск
Продолжительность курса 28 дней
Экспресс программа по лечению и реабилитации зависимых
1. Концепция реабилитационного центра
2. Анализ своего состояния и мотивация
3. Болезнь - Выздоровление
4. Отрицание
5. Теория личности
6. Письмо из прошлого
7. Подведение итогов
Стоимость курса 80 000 рублей
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Перезагрузка
Продолжительность курса 90 дней
Базовый курс лечения и реабилитации зависимых
1. Терапевтическая среда
2. Самоанализ в процессе лечения
3. Личностный самоанализ в рамках транзактного анализа
4. Тип химической зависимости
4.1. Цикличное развитие зависимости химического типа
4.2. Постабстинентный период
5. Излечение от зависимости химического типа
5.1. Иллюзии об излечении
6. Срыв в процессе излечения
6.1 Проявление видов тяги в процессе излечения
7. Программа «7Н»: ключевые понятия и критерии
План полного излечения за пределами РЦ
Стоимость курса 240 000 рублей
узнать больше
Профилактика срыва
Продолжительность курса 90 дней
Экспресс-программа по профилактике и предотвращению срыва
1. Определение срыва в процессе выздоровления
2. Движущие силы выздоровления
3. Механизм установления жизненного равновесия
4. Анализ срывного процесса
5. Долгосрочный план трезвости
6. Срыв произошел, что делать?
7. Подведение итогов
Стоимость курса 240 000 рублей
узнать больше
Вне Игры
Продолжительность курса 28 дней
Экспресс программа по лечению и реабилитации зависимых
1. Концепция реабилитационного центра
2. Анализ своего состояния и мотивация
3. Болезнь - Выздоровление
4. Отрицание
5. Теория личности
6. Письмо из прошлого
7. Подведение итогов
Стоимость курса 80 000 рублей
узнать больше
отзывы благодарных клиентов клиники и видео-обзоры:
Видеоотзыв
Видеоотзыв
Видеоотзыв
Видеоотзыв
Видеоотзыв
Видеоотзыв
Видеоотзыв
0 лет практики

Общий профессиональный стаж работы нашей команды в сфере лечение и реабилитации зависимых людей более 50 лет

0 филиалов

Наши филиалы расположены в городах России – Сочи, Севастополь, Ростов на Дону, Челябинск, Уфа, Москва и Санкт Петербург. Одновременно в центрах реабилитируется более 150 человек

0 групп

За период нашей работы было открыто более 10 бесплатных групп психологической поддержки на территории РФ

0 % статистики

Исследования показали, что 77% наших клиентов, прошедших курс в 2019-2020 году, живут трезвой и социально эффективной жизнью

ТАБЛИЦА КЛИЕНТСКИХ ВЫГОД
Критерии выбора центра реабилитации Наркологический центр Прозависимость Среднестатистический центр
1. Профильные специалисты Психиатр-нарколог, психиатр, психотерапевт, психолог Психолог
2. Научные рецензии на используемые программы Да Нет
3. Соответствие нормам СанПин, МЧС, ФМС, РосЗдрав Да Нет
4. Диспансеризация, анализы Да Нет
5. Детоксикационная терапия Да Нет
6. Базовый курс 28-90 дней 3-6 месяцев
7. Ресоциализация 28-60 дней 3-6 месяцев
8. Общая длительность лечения 3-5 месяцев 6-12 месяцев
9. Бесплатное постреабилитационное сопровождение Да Нет
Получите критерии выбора центра реабилитации
преимущества нашего центра терапии зависимых
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Профессионализм и Экспертность

Наши методы и программа одобрены Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского и В.М. Бехтерева

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Полная анонимность

Мы гарантируем всем своим клиентам анонимное обслуживание

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Индивидуальный подход

Мы готовы оказывать услуги индивидуально, исходя из потребностей клиента

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Опытная команда

Наша команда – это, прежде всего, дружный и обученный персонал, который любит свою работу

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Доступная цена

Наши услуги выполняются на высоком уровне качества и при этом – по доступной цене

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Соответствие ГОСТ 54-990

Деятельность нашего центра реабилитации зависимых сертифицирована и реализуется в соответствии с национальным стандартом РФ

Мы предлагаем помощь в избавлении от зависимотей в анонимном частном наркологическом центре, оказывающий платную круглосуточную помощь в психотерапевтической реабилитации от игромании (лудомании), наркомании (токсикомании) и алкоголизама.

Наркологический центр

Если ваш дом посетила беда, и кто-то из ваших близких попал в ту или иную зависимость, следует незамедлительно обратиться в центр наркологии и реабилитации. Благодаря опытному персоналу центра здесь вам смогут оказать квалифицированную помощь. Все специалисты и врачи имеют соответствующие сертификаты, лицензии и большой опыт работы. Наши цены на все услуги вполне доступны каждому.

В своей работе мы пользуемся только современными методиками по борьбе с зависимостью. Все препараты подбираются врачем психиатром-наркологом, строго индивидуально для каждого пациента при оценке его возраста, состояния здоровья и сопутствующих заболеваний. Это многократно повышает результативность терапии и улучшает результаты дальнейшей психологической реабилитации.

Виды услуг в центре реабилитации для зависимых

В нашем наркологическом реабилитационном центре Прозависимость осуществляется ряд профессиональных услуг, таких как:

Помимо комплекса предоставляемых услуг по программам «Запуск» 28 дней, «Перезагрузка» 90 дней и «Профилактика срыва» 3 месяца, у нас можно получить круглосуточную наркологическую помощь или отдельные процедуры для устранения острых состояний, таких как ломка, вывод из запоя или консультация врача психиатра, психиатра-нарколога.

Частный центр профилактики зависимостей

Наркологический центр «Прозависимость» предоставляет широкий спектр услуг, основанный на эффективных методиках для лечения от наркомании, игромании и алкоголизма. У нас собраны лучшие в области аддикций специалисты от хороших наркологов до знающих свое дело опытных психологов. Поэтому мы гарантировано беремся даже за самые сложные случаи. Все услуги в медицинском учреждении осуществляются строго анонимно. После порождения лечения всех пациентов ждет реабилитационный курс, который поможет открыть дверь в новую жизнь, свободную от любого вида зависимости!

Лечение алкоголизма

При оказании медицинских услуг для лечения алкогольной зависимости в частной наркологической клинике Прозависимость используются передовые методики, основанные на пошаговой комплексной терапии. При тяжелом запойном состоянии используются капельницы от похмелья со специальными растворами. Данные препараты выводят продукты распада этанола и восстанавливают нормальный объем крови. Снимается риск обезвоживания пациента и защищается печень. В качестве дополнительной терапии могут быть назначены снотворные препараты или антидепрессанты.

Лечение наркомании (наркозависимости)

Анонимный наркологический центр «Прозависимость» предлагает специальные программы, стационарное лечение и услуги наркологов для избавления от наркомании без возможности вернуться к старой зависимой жизни. Все комплексное лечение проходит по индивидуально подобранной программе под круглосуточным медицинским просмотром за пациентом.

Начинается лечение с детоксикации. Процедура включает в себя ввод препаратов, которые купируют опиоидные рецепторы и подавляют физическую тягу к наркотическим веществам. Важным этапом по борьбе с наркоманией является психокоррекция зависимого. Необходимо выяснить причины появления пагубной привычки и сформировать новые пути по борьбе со стрессом и раздражителями.  После прохождения курса терапии подбирается реабилитация исходя из нужд пациента.

Лечение игромании (лудомании)

Частный центр психологической помощи оказывает и услуги по борьбе с таким необычным видом зависимости как игромания по программе “Вне игры” за 28 дней. Признать или выявить данную проблему порой бывает непросто.

Но, несмотря на это, наши специалисты помогают зависимым, оказавшимся даже в самых необычных ситуациях и условиях. Увлечение азартными играми может не иметь возрастных границ и распространятся от самых безобидных компьютерных игр до азартных, в которые люди могут проиграть большие суммы денег и имущество.

Рецензии и сертификаты клиники
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Живые и честные отзывы наших клиентов
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карта поступления
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Профессиональное консультирование
Первичную информацию мы готовы предоставить по телефону, ответив на все ваши вопросы
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Госпитализация в центр
Поступление в центр происходит в соответствии с законом РФ, сохраняя полную анонимность клиента
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Комплексная диагностика
При поступлении проводится комплексная диагностика психического и физического здоровья зависимого.
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Адаптация постреабилитационная
Комплекс поддерживающих мероприятий, направленные на безопасную адаптацию в постреабилитационный период
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Психокоррекционная терапия
Комплекс мероприятий направленных на изменение форм мышления и моделей поведения
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Медикаментозная коррекция
При поступлении проводится медикаментозная коррекция, при неоьходимости и отсутствии противопоказаний

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