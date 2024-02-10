новинки!
Восстановительный курс - 7 дней.
Стационарная программа для зависимых - 28 дней.
Общий профессиональный стаж работы нашей команды в сфере лечение и реабилитации зависимых людей более 50 лет
Наши филиалы расположены в городах России – Сочи, Севастополь, Ростов на Дону, Челябинск, Уфа, Москва и Санкт Петербург. Одновременно в центрах реабилитируется более 150 человек
За период нашей работы было открыто более 10 бесплатных групп психологической поддержки на территории РФ
Исследования показали, что 77% наших клиентов, прошедших курс в 2019-2020 году, живут трезвой и социально эффективной жизнью
|Критерии выбора центра реабилитации
|Наркологический центр Прозависимость
|Среднестатистический центр
|1. Профильные специалисты
|Психиатр-нарколог, психиатр, психотерапевт, психолог
|Психолог
|2. Научные рецензии на используемые программы
|Да
|Нет
|3. Соответствие нормам СанПин, МЧС, ФМС, РосЗдрав
|Да
|Нет
|4. Диспансеризация, анализы
|Да
|Нет
|5. Детоксикационная терапия
|Да
|Нет
|6. Базовый курс
|28-90 дней
|3-6 месяцев
|7. Ресоциализация
|28-60 дней
|3-6 месяцев
|8. Общая длительность лечения
|3-5 месяцев
|6-12 месяцев
|9. Бесплатное постреабилитационное сопровождение
|Да
|Нет
Наши методы и программа одобрены Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского и В.М. Бехтерева
Мы гарантируем всем своим клиентам анонимное обслуживание
Мы готовы оказывать услуги индивидуально, исходя из потребностей клиента
Наша команда – это, прежде всего, дружный и обученный персонал, который любит свою работу
Наши услуги выполняются на высоком уровне качества и при этом – по доступной цене
Деятельность нашего центра реабилитации зависимых сертифицирована и реализуется в соответствии с национальным стандартом РФ
Мы предлагаем помощь в избавлении от зависимотей в анонимном частном наркологическом центре, оказывающий платную круглосуточную помощь в психотерапевтической реабилитации от игромании (лудомании), наркомании (токсикомании) и алкоголизама.
Если ваш дом посетила беда, и кто-то из ваших близких попал в ту или иную зависимость, следует незамедлительно обратиться в центр наркологии и реабилитации. Благодаря опытному персоналу центра здесь вам смогут оказать квалифицированную помощь. Все специалисты и врачи имеют соответствующие сертификаты, лицензии и большой опыт работы. Наши цены на все услуги вполне доступны каждому.
В своей работе мы пользуемся только современными методиками по борьбе с зависимостью. Все препараты подбираются врачем психиатром-наркологом, строго индивидуально для каждого пациента при оценке его возраста, состояния здоровья и сопутствующих заболеваний. Это многократно повышает результативность терапии и улучшает результаты дальнейшей психологической реабилитации.
В нашем наркологическом реабилитационном центре Прозависимость осуществляется ряд профессиональных услуг, таких как:
Помимо комплекса предоставляемых услуг по программам «Запуск» 28 дней, «Перезагрузка» 90 дней и «Профилактика срыва» 3 месяца, у нас можно получить круглосуточную наркологическую помощь или отдельные процедуры для устранения острых состояний, таких как ломка, вывод из запоя или консультация врача психиатра, психиатра-нарколога.
Наркологический центр «Прозависимость» предоставляет широкий спектр услуг, основанный на эффективных методиках для лечения от наркомании, игромании и алкоголизма. У нас собраны лучшие в области аддикций специалисты от хороших наркологов до знающих свое дело опытных психологов. Поэтому мы гарантировано беремся даже за самые сложные случаи. Все услуги в медицинском учреждении осуществляются строго анонимно. После порождения лечения всех пациентов ждет реабилитационный курс, который поможет открыть дверь в новую жизнь, свободную от любого вида зависимости!
При оказании медицинских услуг для лечения алкогольной зависимости в частной наркологической клинике Прозависимость используются передовые методики, основанные на пошаговой комплексной терапии. При тяжелом запойном состоянии используются капельницы от похмелья со специальными растворами. Данные препараты выводят продукты распада этанола и восстанавливают нормальный объем крови. Снимается риск обезвоживания пациента и защищается печень. В качестве дополнительной терапии могут быть назначены снотворные препараты или антидепрессанты.
Анонимный наркологический центр «Прозависимость» предлагает специальные программы, стационарное лечение и услуги наркологов для избавления от наркомании без возможности вернуться к старой зависимой жизни. Все комплексное лечение проходит по индивидуально подобранной программе под круглосуточным медицинским просмотром за пациентом.
Начинается лечение с детоксикации. Процедура включает в себя ввод препаратов, которые купируют опиоидные рецепторы и подавляют физическую тягу к наркотическим веществам. Важным этапом по борьбе с наркоманией является психокоррекция зависимого. Необходимо выяснить причины появления пагубной привычки и сформировать новые пути по борьбе со стрессом и раздражителями. После прохождения курса терапии подбирается реабилитация исходя из нужд пациента.
Частный центр психологической помощи оказывает и услуги по борьбе с таким необычным видом зависимости как игромания по программе “Вне игры” за 28 дней. Признать или выявить данную проблему порой бывает непросто.
Но, несмотря на это, наши специалисты помогают зависимым, оказавшимся даже в самых необычных ситуациях и условиях. Увлечение азартными играми может не иметь возрастных границ и распространятся от самых безобидных компьютерных игр до азартных, в которые люди могут проиграть большие суммы денег и имущество.