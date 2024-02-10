Мы гарантируем полную анонимность.Задаёте ли Вы себе один из следующих вопросов: Как бросить пить водку? Что делать если пьёт муж/жена/сын/дочь? Куда идти за помощью? Где закодироваться от алкоголизма? И возможно ли это? Если ответ хотя бы на один из этих вопросов положительный – этот ответ Вам поможет. Часто мы не знаем всей серьезности заболевания и пытаемся усидеть на всех “стульях”, стараемся чтобы никто не узнал про наши слабости, дабы “сохранить лицо”, порой когда речь о жизни и смерти необходимо понимать что важно а что нет.

Действительно, что же делать, если пьёт Ваш любимый человек? Куда стучаться за помощью? Давайте по-порядку.

Итак, на сегодняшний день уже разработано достаточно много методик, позволяющих бороться с алкогольной зависимостью. Однако как показывает наш многолетний врачебный опыт, если для лечения заболевания предлагается большое количество методик – это говорит лишь об одном: окончательно победить болезнь на данном этапе развития медицинской науки не представляется возможным.

Прошу Вас обратить внимание: именно полностью победить, а это значит излечить! Но давайте немного отойдём в сторону от алкоголизма как такового и разберёмся, все ли болезни одинаково излечимы на сегодняшний день. Как известно, существует 2 группы заболеваний:

– острые (аппендицит, ринит, краснуха);

– хронические (хроническая ангина, хроническая сердечная недостаточность, алкоголизма).

Можно сказать больше, отличия довольно условные, ведь зачастую острые заболевания переходят в хроническую форму, а хронические – обостряются. И обратите внимание, такой знакомый нам недуг, как алкоголизм, входит в группу хронических заболеваний. А с точки зрения современной медицины, любое хроническое заболевание протекает в 2 стадии:

-обострения;

-ремиссии.

Важно понимать, что клиническая картина во время обострения и ремиссии очень сильно различается. Соответственно, различаются наши цели и задачи в лечении.

Давайте попробуем разобраться подробнее:

1) обострение алкоголизма – это то время, когда пациент начинает пить спиртное, не может остановиться в результате того, что у него т.н. потеря количественного контроля. Любой объём спиртного, который попадает в рот к алкоголику во время обострения, способен вызвать запой, т.е. неконтролируемый приём алкоголя.

Отсюда можно сделать вывод о том, что ключевая задача лечения во время запоя – не допускать продолжение запоя и защитить органы и системы органов от повреждения избыточным количеством алкоголя. Более подробно познакомиться, как правильно действовать в момент обострения алкоголизма, Вы можете здесь. Далее же в этой статье мы сконцентрируемся на том, что же делать когда обострение прошло, т.е. как не допустить повторения запоя.

2) ремиссия алкоголизма, т.е. время, когда алкоголик не пьёт. Это – наша целевая точка для нанесения решительного удара по болезни. И наша задача – сделать так, чтобы человек не пил как можно дольше, т.е. продлить ремиссию.

Давайте сделаем маленький вывод: алкоголизм, как хроническая болезнь состоит из двух стадий – обострения и ремиссии. Лечить болезнь, значит продлить ремиссию. Но важно понимать, что болезнь при этом останется и в будущем может о себе дать знать.

Мы сконцентрировали все свои усилия на решении одной ключевой задачи – продлить ремиссию алкоголизма. Для этого мы создали специальную рабочую группу, которая тщательно изучила наиболее известные методики лечения алкоголизма. После этого мы внимательнейшим образом проанализировали данные методики и выявили «слабые» точки каждой. На основе имеющейся информации мы разработали метод, который «закрыл» большинство т.н. «слабых» точек.

В общем схема продления ремиссии выглядит следующим образом:

– Вы звоните, записываетесь на приём 8(800)2508785;

– на приёме обсуждаете с врачом Вашу проблему и оцениваете шансы на успех.

На этом этапе врач оценит насколько Вы готовы к лечению от алкоголизма. Если Вы не готовы, врач предложит Вам пройти специальный курс, направленный на формирование у Вас «положительного» отношения к лечению и готовности лечиться от алкоголизма.

Если Вы готовы к лечению, врач введёт Вас в особое состояние сознания и на уровне подкорковых структур головного мозга запрограммирует условный рефлекс на отказ от употребления алкоголя.

Самый важный этап – закрепление программы. Здесь мы применяем своё «ноу-хау». Ключевая задача – сохранить эффект, т.е. продлить ремиссию как можно дольше. Делается это по особой методике, разработанной нашими специалистами. Данный этап позволяет существенно снизить вероятность срыва и запоя, а также продлить действие кодировки. Результаты использования нашей методики превзошли все наши ожидания.

Только вдумайтесь, из 10 пролеченных пациентов, при условии выполнения всех наших рекомендаций 7-8 длительное время пребывали в состоянии ремиссии. А многие и вовсе «завязали». А что это значит? Вдумайтесь только в эти цифры и в то, что люди, которых мы лечили получили взамен полноценные семьи, счастливых детей и жен, отсутствие проблем на работе, возможность максимально полно реализовываться в жизни, путешествовать, заниматься любимым делом.

Хотите и Вы избавить от зависимости себя, а может быть своего мужа или другого члена семьи? Тогда записывайтесь на приём! И помните, Вы не останетесь один на один с этим ужасным недугом под названием алкоголизм! Мы всегда готовы придти к Вам на помощь!